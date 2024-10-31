Göçmen teknesi kayalıklara çarptı: Yaralılar var!

Marmaris açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin kayalıklara çarpması sonucu 4 düzensiz göçmen yaralandı.

Göçmen teknesi kayalıklara çarptı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:59

Muğla'da Bozburun açıklarında öğle saatlerinde içerisinde 16 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yer aldığı tekne kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yaşanan kazada 4 düzensiz göçmen yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini kurtararak güvenli alana getirdi.

Kazada hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen 4 düzensiz göçmen ambulanslarla Marmaris’teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İki göçmen kaçakçısının ise gözaltına alındığı öğrenildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #Kaçakçı #kaza #muğla

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