Kırklareli'nde iki haftada 358 düzensiz göçmen yakalandı: 4 tutuklama
Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 358 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
4 GÖZALTI
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen
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