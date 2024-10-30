Kırklareli'nde iki haftada 358 düzensiz göçmen yakalandı: 4 tutuklama

Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde iki haftada 358 düzensiz göçmen yakalandı: 4 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:10

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma, çalışmalarında 358 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

4 GÖZALTI

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen

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