Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:37
Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
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Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı Antakya-Kırıkhan kara yolunda durdurdu.

Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, şüpheli M.M'yi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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