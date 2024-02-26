Göçükten sağ kurtarılan madencilerden hastaneden ilk görüntüler

Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:44

Güncelleme: 26.02.2024 - 15:44

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik’e ait krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi.

Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı.

Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, 3 işçiden 2’si Fethi Sekin Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞERİFOĞULLARI’NDAN HASTALARA ZİYARET

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerfioğulları da Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçerek Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya’dan bilgi aldı.

Ardından Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler, yoğun bakımda tedavileri devam eden Zülfi Aydın ve Kaya Akşın’ı ve yakınlarını ziyaret etti.

Daha sonra hastaların aileleriyle de görüşen Şerifoğulları, geçmiş olsun dileklerini iletti.