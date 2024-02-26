Göçükten sağ kurtarılan madencilerden hastaneden ilk görüntüler

Elazığ’ın Alacakaya-Palu ilçesi sınırındaki Kayaönü köyünde bulunan maden ocağında göçüğün altında kalan işçilerden 2’si Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da hastaneye giderek başhekimden bilgi aldı daha sonra hastaları ziyaret ederek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:44
Göçükten sağ kurtarılan madencilerden hastaneden ilk görüntüler
Abone Ol google-news

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik’e ait krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi.

Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı.

Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, 3 işçiden 2’si Fethi Sekin Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞERİFOĞULLARI’NDAN HASTALARA ZİYARET

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerfioğulları da Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçerek Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya’dan bilgi aldı.

Ardından Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler, yoğun bakımda tedavileri devam eden Zülfi Aydın ve Kaya Akşın’ı ve yakınlarını ziyaret etti.

Daha sonra hastaların aileleriyle de görüşen Şerifoğulları, geçmiş olsun dileklerini iletti.


maden ocağı haberleri Elazığ haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel'den Erzincan maden faciası tepkisi

Özgür Özel'den Erzincan maden faciası tepkisi
Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük! 3 işçi toprak altında kaldı

Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük! 3 işçi toprak altında kaldı
Fatsa kazandı: Çevre örgütleri ve yurttaşların madene karşı verdiği mücadele sonuç verdi

Fatsa kazandı: Çevre örgütleri ve yurttaşların madene karşı verdiği mücadele sonuç verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı
Mauro Icardi’nin cezası belli oldu… Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Mauro Icardi’nin cezası belli oldu… Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Al Ittifaq – Al Hilal maçı hangi kanalda? 26 Şubat 2024 maç günü

Al Ittifaq – Al Hilal maçı hangi kanalda? 26 Şubat 2024 maç günü
Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Beşiktaş’tan Mauro Icardi’nin cezasına tepki: ‘Baskı sonucu istediklerini aldılar’

Beşiktaş’tan Mauro Icardi’nin cezasına tepki: ‘Baskı sonucu istediklerini aldılar’
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Yaşlı kadın yangında can verdi

Yaşlı kadın yangında can verdi