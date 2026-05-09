Gökan Zeybek Bursa'da açıkladı: CHP Türkiye genelindeki 803'üncü kreşin temelini attı

9.05.2026 18:34:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen kreş sayısının 803'e ulaştığını açıkladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın öncülüğünde Bursa’da Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. 

Törene CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan ile birlikte parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

100 BİN ÇOCUK DOĞRUDAN FAYDALANIYOR

Törende konuşan Gökan Zeybek, CHP’li belediyeler tarafından hayata geçirilen kreş sayısının 803’e ulaştığını, bu hizmetlerden ise yaklaşık 100 bin çocuğun doğrudan faydalandığını ifade etti.

Çocukların güvenle büyüdüğü, eşit fırsatlarla geleceğe hazırlandığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Zeybek, sosyal belediyecilik uygulamalarının artarak devam edeceğini söyledi.

"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"

Açıklamasında bazı düzenlemelerle kreş ve gündüz bakımevlerinin önüne engeller çıkarılmasına da tepki gösteren Zeybek, “Kapatmanın yollarını aramak yerine elinizi taşın altına koyun. Bugün 2,5 milyon çocuk hâlâ bu hizmetlerden yararlanamıyor” ifadelerini kullandı.

Sarılar Kreş’ten Anneler Günü’ne özel etkinlik Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından Sorgun Mesire Alanı’nda Anneler Günü kapsamında bir program düzenlendi.
Başkan Tepe, kreş inşaatını yerinde inceledi Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kadın istihdamının önünü açacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında inşaatına başlanan Altınordu Belediyesi Rıfat-Şükran Çabuk Kreş ve Gündüz Bakımevi çalışmalarını yerinde inceledi. En kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını belirten Başkan Tepe, “Kreş ve gündüz bakımevimiz kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve aktif şekilde yer almasının önünü açacak önemli bir yatırım” dedi.
İmamoğlu: 'Kreş bağışları rüşvet sayıldı, bu yalanlar yüzünden tutsağız’ Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak soruşturma sürecine tepki gösterdi.