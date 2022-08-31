Gökbörü ne demek, ne anlama geliyor? Gökbörü kime denir? Gökbörü hangi destanda geçiyor?
Organize suç örgütü lideri olarak aranan Sedat Peker, kendisiyle ilişkili olduğu bilinen Deli Çavuş isimli hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Peki, Sedat Peker'in paylaşımında geçen Gökbörü ne demek, ne anlama geliyor? Gökbörü kime denir? Gökbörü hangi destanda geçiyor?
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker, geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından siyaset-mafya-sermaye ilişkilerini deşifre eden paylaşımlarda bulunuyor.
Sedat Peker son olarak Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir dizi paylaştı. ''Gökbörü Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum'' şeklinde açıklama yapan Peker'in kullandığı Gökbörü ifadesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. İşte, o ifadenin anlamı...
GÖKBÖRÜ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Gökbörü kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde, tüyleri gök renginde olan bozkurt anlamına gelmektedir. Bu tüy rengi, kurtlar arasından oldukça nadir şekilde rastlanan tüy renkleri arasında yer alıyordu. Bundan dolayı o dönemde insanların dikkatini çekiyor ve özel bir isimle nitelendiriliyordu. Türk efsanelerine göre 100 yılda bir ya da iki kez görülen, tüyleri açık mavi, gök rengi olan kurda, Gökbörü denir.
GÖKBÖRÜ HANGİ DESTANDA GEÇİYOR?
Gökbörü eski zamanlarda yaşamış olan Türkler tarafından, 100 yıl içerisinde 1 veya 2 kez görülen kurttur. Gök, yani gökyüzü, Börü ise, yalnız kurt, yiğit manasına gelmektedir. Gökbörü kelimesi, Oğuz Kağan destanına da konu olmuş, ve destan içerisinde yer almıştır. Destanda Gökbörü, muhteşem özelliklere sahip olan bir canlı olarak tasvir edilmiştir.
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