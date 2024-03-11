Gökçeada’da kamyon ile ticari araç kafa kaya çarpıştı: 1 kişi öldü

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kamyon ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:26
Gökçeada’da kamyon ile ticari araç kafa kaya çarpıştı: 1 kişi öldü
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Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Zeytinli köy baraj yolu üzerinde meydana geldi.

İlçe merkezinden Uğurlu köyüne seyir halinde olan Mahmut Gök idaresindeki 17 ES 706 plakalı ticari araç, Uğurlu köyünden Gökçeada’ya doğru seyir halinde olan Davut Karakuş yönetimindeki 17 ACY 951 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari araç sürücüsü Mahmut Gök’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif şekilde yaralanan kamyon şoförü Davut Karakuş, ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakuş’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Mahmut Gök’ün cenazesi, Gökçeada Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


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