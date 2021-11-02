Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine lodos engeli

02 Kasım 2021 Salı, 14:42

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım, akşam saatlerinde Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00 seferi iptal edildi.