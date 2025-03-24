Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden gözaltına alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasını protesto edenlere yönelik düzenlenen operasyonda foto muhabir Gökhan Kam gözaltına alındı. Peki, Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden gözaltına alındı?

Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden gözaltına alındı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:39

Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Peki, Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden gözaltına alındı?

GÖKHAN KAM KİMDİR?

Gökhan Kam, Selçuk Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezun oldu. Daha önce gazetemizde muhabirlik yapan Kam, şu anda Bakırköy Belediyesi'nde foto muhabirliği yapıyor.

GÖKHAN KAM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

DİSK Basın-İş'in açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. 


Etiketler: #Gökhan Kam #gözaltı

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