Gökmen Karadağ kimdir? Gökmen Karadağ Halk TV'den neden ayrıldı?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 11:28

Halk TV'nin ekran yüzlerinden Gökmen Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

GÖKMEN KARADAĞ KİMDİR?

Gökmen Karadağ 1970 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İzmir Fen Lisesi mezunu olan Karadağ, Boğaziçi Üiniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede doktorasını yapan Karadağ, Eğitim Fakültesinde de pedagojik formasyon aldı.

Medya sektörünü HBB dış muhabirliği ile adım attı. Kanal 6, Star Tv, Kanal D gibi kanallarda görev aldı. Kariyerine TV8 ekranlarında devam eden Karadağ, kanal Acu Ilıcalı tarafından satın alınana kadar çalışmaya devam etti. 2020 yılında Halk TV'de moderatörlük yapmaya başladı.

GÖKMEN KARADAĞ HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Twitter hesabından açıklama yapan Karadağ, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama da, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.

Mahiroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gökmen Karadağ, Halk TV'nin sadece programcısı değil; bel kemiğidir, Cafer Mahiroglu'nun yol arkadaşı ve kardeşidir. Özel sorunlarından dolayı aldığı kararlar elbette önemlidir ama Halk TV izleyicilerinin kanalda kalması konusundaki çağrılarını da dikkate alacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

GÖKMEN KARADAĞ EVLİ Mİ?

Gökmen Karadağ 2007 yılında Deniz Yalçın ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.



