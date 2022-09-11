Gökmen Karadağ'ın istifası sonrası, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan açıklama
Halk TV'nin ekran yüzlerinden Gökmen Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Halk TV'de izleyicilerle buluşan 'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ, önceki akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.
Karadağ, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" diye yazdı.
Ünlü ekran yüzünün ayrılık kararı, sosyal medyada da gündem oldu.
Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…— gökmen karadağ (@haberaktif) September 10, 2022
"GÖKMEN KARADAĞ HALK TV'NİN BEL KEMİĞİDİR"
Son olarak konuyla ilgili bir açıklama da, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.
Mahiroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gökmen Karadağ, Halk TV'nin sadece programcısı değil; bel kemiğidir, Cafer Mahiroglu'nun yol arkadaşı ve kardeşidir. Özel sorunlarından dolayı aldığı kararlar elbette önemlidir ama Halk TV izleyicilerinin kanalda kalması konusundaki çağrılarını da dikkate alacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
Gökmen Karadağ,Halk Tv'nin sadece programcısı değil;bel kemiğidir,Cafer Mahiroglu'nun yol arkadaşı ve kardeşidir.Özel sorunlarından dolayı aldığı kararlar elbette önemlidir ama Halk Tv izleyicilerinin kanalda kalması konusundaki çağrılarını da dikkate alacağından hiç şüphem yok.— Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) September 11, 2022
Video Haberler
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- Cemevinin dilek ağacını yakanlar hakkında yeni gelişme
- 'Başka bir talebi daha var'
- Yunanistan'dan taciz ateşi
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu