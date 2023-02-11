Gökpınar Gölü nerede? Gökpınar Gölü'nün son hali nasıl?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:52

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 23:52

Doğal güzelliğinin yanında berrak suyuyla dikkat çeken Gökpınar Gölü'nün, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından eski halinden eser kalmadı. 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyordu. Dünyanın en berrak göllerinden bir tanesi olarak ziyaretçi akınına uğrayan Gökpınar Gölü'nün nerede olduğu ve son hali araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

GÖKPINAR GÖLÜ NEREDE?

Gökpınar Gölü, Sivas'ın Gürün ilçesinin Yelken köyünde bulunmaktadır.

GÖKPINAR GÖLÜ'NÜN SON HALİ NASIL?

Doğal turkuaz rengiyle ziyaretçilerini mest eden Gökpınar Gölü, yaşanılan depremin ardından su seviyesi çekilerek adeta çamur deryasına döndü. Depremin yaşandığı ilk gün kaydedilen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı. Doğal bir akvaryumu andırırken çamura bulunan gölün bu günlerde eski haline dönmeye başlandığı söylendi.