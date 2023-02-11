Yarseli Barajı nerededir? Yarseli Barajı ne zaman yapıldı?
Hatay'da Yarseli Barajı’nın patladığı iddiaları deprem bölgesinde paniğe neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
YARSELİ BARAJI NEREDEDİR?
Yarseli Barajı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Beyazçay üzerinde, sulama amacıyla 1985-1989 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.
Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.563.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 42,00 m, normal su kotunda göl hacmi 55,00 hm³, normal su kotunda göl alanı 3,98 km²'dir. Baraj 7.300 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.
YARSELI BARAJI PATLADI MI?
Twitter hesabından ilişkin bilgi veren Kirişci, "Hatay Yarseli Barajı'nı yerinde inceledik. Barajda patlama ya da su sızıntısı bulunmuyor. Deprem bölgesindeki barajlarda DSİ her türlü tedbiri aldı. İskenderun Limanı yangınında OGM ve diğer kurumlarımız yoğun çaba gösterdi. Tüm halkımız müsterih olsun. Devletimiz sahadadır." değerlendirmesinde bulundu.
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