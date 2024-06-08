Gölbaşı’nda Mogan Gölü’ne atlayan kişi hayatını kaybetti
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü’ne atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü’nde saat 22.00 sıralarında E.G. isimli şahıs göle atladı.
Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Polis Dalgıç ekipleri tarafından kısa sürede gölden çıkarılan E.G., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından E.G.’nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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