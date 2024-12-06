Gölbaşı'nda ortalık savaş alanına döndü... İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gölbaşı'nda ortalık savaş alanına döndü... İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:07

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Kent Mahallesi Turgut Özal caddesi üzerinde Erkan D. idaresindeki 33 EIB 69 plakalı otomobil ile Muhammed H. idaresindeki 27 MC 7356 plakalı otomobil sürücüsünün çarpması sonucu takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Halil D. ile Aysel D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #kaza

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