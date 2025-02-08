Gönen'de ortalık savaş alanına döndü! Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamyonet, karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şenyıldız (23) hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü H.Y. (34) yaralandı.

Gönen'de ortalık savaş alanına döndü! Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:09

Bandırma ilçesi Bandırma Yolu Taştepe Kavşağı yakınlarında saat 07.30 sıralarında kamyonetiyle Gönen istikametine gitmekte olan H.Y. (34), direksiyon kontrolünü yitirdi.

Karşı şeride geçen kamyonet, Yusuf Şenyıldız'ın (23) kullandığı 35 AEM 713 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Şenyıldız ağır, H.Y. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Şenyıldız, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Şenyıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü H.Y. tedavisinin ardından gözaltına alındı.


Etiketler: #sürücü #Balıkesir

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