Gönen'de polis ekiplerince ele geçirildi: Tam 994 adet...

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gönen'de polis ekiplerince ele geçirildi: Tam 994 adet...
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:23

Edinilen bilgilere göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi’nde İ.Ç. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, uyuşturucu etkisi bulunan 994 adet sentetik ecza hapı bulundu.

TUTUKLANDI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Gönen #ecza hap #ecza

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