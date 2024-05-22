Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:46

Güncelleme: 22.05.2024 - 18:46

Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da bulunan bir mega stadyumdur. Adını Türkiye’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan tesis, kapasite bakımından ülkemizdeki en büyük stadyumdur. Atatürk Olimpiyat Stadı Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapacak. Peki, Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir? Atatürk Olimpiyat Stadı nerede?

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Bilhassa maç günleri sorulan "Atatürk Olimpiyat Stadı nerede?" sorusunun yine sorulmaya başlandığı görülür. Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli bölgesinde yer almaktadır. Adresi ise Ziya Gökalp Mah., Olimpiyat Stadı Yolu No:1, 34490 İkitelli/Başakşehir/İstanbul olarak geçmektedir.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul, İkitelli'de yer alan stada trafiğe takılmadan en kolay ulaşım M3 metro hattı ile gerçekleştirilmektedir. Atatürk Olimpiyat Stadı, M3 metro hattının son durağında yer almaktadır. "Yenikapı'dan Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir?" diye soranlar, M3 metro hattına ulaşmak için M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattına binerek Kirazlı durağından M3'e aktarma yapabilirler.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NA METRO ILE NASIL GİDİLİR?

Stada en kolay ve zahmetsiz bir şekilde ulaşmak isteyenler, "Atatürk Olimpiyat Stadı'na metro var mı?" diye merak eder. Olimpiyat Stadı metro durakları arasında stada en yakın metro durağı M3 metro durağıdır. M3 metro hattı aracılığıyla stada ulaşılabilir. "Atatürk Olimpiyat Stadı hangi metro durağında yer alıyor?" diye soranlara ise stadın M3 metro hattının son durağında yer aldığı söylenebilir.

OLİMPİYAT STADI'NA HANGİ OTOBÜS GİDER?

Yenibosna metro durağından kalkan 79K otobüsüyle de Atatürk Olimpiyat Stadı'na direkt olarak ulaşım sağlanabilmektedir. 79K otobüsünün geçtiği duraklardan birinden otobüse binerek stada gidebilirsiniz. Bunların haricinde 144M, 146T, HS1, MK13, MK14 ve MK15 otobüs hatları ile de stada ulaşılabilmektedir.

MARMARAY İLE OLİMPİYAT STADI'NA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Olimpiyat Stadı metro istasyonu hafta içi ve hafta sonu her gün, Bağcılar-Aksaray-Yenikapı-Marmaray bağlantısı ile hizmet vermektedir. Buna göre, Marmaray ile Yenikapı durağına gelinir ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattına binilir. Kirazlı durağında inildikten sonra M3 metro hattına aktarma yapılır. Olimpiyat stadı son durakta yer almaktadır.