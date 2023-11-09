'Görülmeyen' tehlike: Şavşat Ormanları 'istila' altında

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:43

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:43

Artvin’in ‘sakin şehri’ olarak bilinen ve doğaseverlerin özellikle sonbaharda ilk tercihleri arasında yer alan Şavşat, sahip olduğu tabiatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

İtalya’nın Milano kentinde 2015’te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulu’nda ‘sakin şehir’ unvanını alan Şavşat’ta ladin ağaçları bir böceğin istilası altında. Karagöl Sahara Milli Parkı’nda en az 40-50 dönümlük bir alanın tehlike altında olduğunu söyleyen bölge halkı, yetkililerin bir an önce almasını istiyor.

BÖCEK, AĞAÇ İLE KABUK ARASINDAKİ ÖZ SUYU YİYOR

Ladin ağacının altından veya varsa bir yarığından çok sayıda, yüzlerce böcek giriyor. Ağaçla kabuk arasındaki öz suyu yiyerek ağacın tepesinden çıkan böcek; çıkarken de yumurta atıyor, ürüyor ve diğer ağaçlara geçiyor.

Köylüler; özellikle Karagöl Sahara Milli Parkı’nda yan yana en az 500 ağacın kuruduğu alanlar olduğunu söylüyor. Halk, Orman İdaresi’nin, Milli Parklara müdahalesi olmadığı için kurumuş ağaçları da kesemediğini belirtiyor.

Bölge sakinleri kuruyan 5 ağacın, yaklaşık 15 gün sonra 35 ağaca yükseldiğini, 1 ağacın bu duruma en fazla 10 gün dayandığını aktarıyor.

‘FEROMON’ İSİMLİ BİR TUZAK KULLANILIYOR

Bölgede böceğe karşı bir tuzak kullanılıyor. ‘Feromon’ isimli tuzaklarla böceklerle mücadele edilmeye çalışılıyor. Feromon tuzağının en altında bulunan beyaz kabın içerisinde; böceğin dişisinin kokusu ve aynı zamanda bir zehir yer alıyor. Erkek böcekler kokuya gelip, o hunilere bir kere kondukları zaman sıkışıp zehrin olduğu yere düşüyor ve ölüyor.

Ancak köylüler bu tuzakların haftada bir veya 10 günde bir gönüllüler tarafından değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bölge halkı, bu tuzakların sadece yol kenarlarında müdürlerin, şeflerin görmesi mantığıyla göstermelik olarak yapıldığını savunuyor ve hiçbir şekilde ormanın içinde tuzak olmadığını belirtiyor.

EN AZ 40-50 DÖNÜM ALAN KURUMUŞ DURUMDA

Şavşat köylüleri, Karagöl Sahara Milli Parkı’nda aralıklarla olmak üzere en az 40-50 dönümlük bir alanın kurumuş olduğunu söylüyor.

Yetkilileri göreve çağıran köylüler ‘Ne yapılmalı?’ sorusuna ise “Parktaki o ağaçlar o alandan çıkartılabilir, alan yeniden fidanlanabilir. Yerine çam fidanı dikilebilir. Devlet bu işe eğilip daha çok ilaçlandırma yapabilir” önerisini getiriyor.