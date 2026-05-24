'Görüntüler üzüyor' demişti: Kılıçdaroğlu ekibinin ilk işi afiş indirmek oldu

Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi polis müdahalesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne girdi.

Ekibin buradaki ilk işi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in afişini binadan indirmek ve fotoğraflarını kaldırmak oldu.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

GÖRÜNTÜLERDEN ÜZGÜN OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, bugün sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok üzüldüğünü ifade etmişti.

Sönmez, genel merkez binası önündeki görüntülerden Kılıçdaroğlu'nun çok üzüldüğünü ve bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemişti. Sönmez, "Böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu" demişti.

Önceki gün genel merkezde 'mutlak butlan' kararına karşı toplanan partililer de Kılıçdaroğlu'na sert tepkiler göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun genel merkez binasındaki fotoğrafları indirilmişti.

Buna karşılık Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına çıkarak CHP'yi 'ahlak' üzerinden hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış kimse ile ilgili negatif bir dil, aşağılayıcı dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine, eleştirilere saygılıyız. Beni eleştirenler vardı, hep saygı çerçevesinde yaklaştım.

Dolayısıyla parti tabanında bi düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il, ilçe başkanlarına, seçmenlerine özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım."