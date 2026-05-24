Polis desteği istemişti: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne mi gidiyor?

24.05.2026 17:13:00
Haber Merkezi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis müdahalesinin ardından bugün CHP Genel Merkezi'ne gideceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu cephesi iddiaları yalanladı.
CHP Genel Merkezi önündeki "tahliye" gerginliği esnasında Kemal Kılıçdaroğlu, tahliyenin gerçekleşmesi için polis müdahalesi istedi.

Bunun üzerine Ankara Valiliği'nden talimat geldi. Bir süre sonra polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne sert müdahalede bulunarak tahliye işlemi gerçekleştirdi.

GENEL MERKEZ'E GİDECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun saat 17.30 sularında CHP Genel Merkezi'ne gideceğini ve basın açıklaması yapacağını iddia etti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez açıklama yaptı.

DHA'nın aktardığına göre, Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez'e gideceğine dair iddialar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerde çatlak mı? Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç, genel merkeze polis çağrılmasına tepki gösterdi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen milletvekillerinden Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç tarafından yapılan ortak açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir" denildi.
Kurultayda destek bildirisini okumuştu: CHP'li vekil İzzet Akbulut, Kılıçdaroğlu'na isyan etti Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e kaybettiği 38. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinin bildirisini okuyan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Kılıçdaroğlu ile siyaset yapmayacağını açıkladı.
CHP Genel Merkezi tahliye mi edildi? Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne girdi mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Ankara Valiliği'nin CHP Genel Merkezi için verdiği 'tahliye' talimatından saatler sonra polis müdahalesi başladı. Peki, CHP Genel Merkezi tahliye mi edildi? Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne girdi mi?