Polis desteği istemişti: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne mi gidiyor?

CHP Genel Merkezi önündeki "tahliye" gerginliği esnasında Kemal Kılıçdaroğlu, tahliyenin gerçekleşmesi için polis müdahalesi istedi.
Bunun üzerine Ankara Valiliği'nden talimat geldi. Bir süre sonra polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne sert müdahalede bulunarak tahliye işlemi gerçekleştirdi.
GENEL MERKEZ'E GİDECEK Mİ?
Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun saat 17.30 sularında CHP Genel Merkezi'ne gideceğini ve basın açıklaması yapacağını iddia etti.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez açıklama yaptı.
DHA'nın aktardığına göre, Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez'e gideceğine dair iddialar doğru değildir" ifadelerini kullandı.