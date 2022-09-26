Görüntüler gündem olmuştu: Gaziosmanpaşa'da 120 göçmen yakalandı
Bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı “Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor” paylaşımı sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarma geçti. Sosyal medya kullanıcısının bahsettiği adreste yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste toplamda 120 kaçak göçmen yakalandı.
Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. Bir yurttaşın, “Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor” yazarak, sokakta düzensiz göçmenlerin bir minibüsten indirildiği videoyu paylaşması sonucunda soruşturma başlatıldı.
MİNİBÜS DURDURULDU
Başlatılan soruşturmaya ilişkin çevrede trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde seyir halindeki minibüs durduruldu.
Durdurulan minibüs içerisinde, Türkiye'ye kaçak yollar ile girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar ve araç sürücüsü olan M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı.
120 KİŞİ YAKALANDI
Gaziosmanpaşa genelinde yapılan düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde; 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu, 1 Azeri uyruklu olmak üzere toplam 120 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kaçak göçmen ticareti yaptığı tespit edilen, M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar ile birlikte yakalanan toplam 120 şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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