Görüntüler ortaya çıktı: Yolda gördü, araçtan inip kurşun yağdırdı!
Kayseri'de U.G., borç nedeniyle husumet yaşadığı C.B.'yi yolda tabanca ile yaraladı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında silahlar patladı.
İddiaya göre; otomobili yolda ilerleyen U.G., borç nedeniyle husumet yaşadığı C.B.'yi görünce araçtan inerek tabanca ile ateş açtı. C.B. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, U.G. bir süre sonra polise teslim oldu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; U.G.'nin aracından inerek C.B.'ye tabanca ile ateş ettiği yer aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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