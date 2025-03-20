Gözaltı süresi uzatılmıştı... Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan'ndan mesaj var

Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:41

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:41

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, el yazısıyla bir mesaj paylaşarak iyi olduğunu ve haklı mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Şahan, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili Şişlililer, ben çok iyiyim. Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek. Milli mücadelenin doğduğu Şişli’de, 10 kişiden yaklaşık 7’sinin rızasını almış bir Cumhuriyet çocuğuyum. Aydınlık yarınlar için, Cumhuriyetin değerleri için el ele, omuz omuza özgürlükle buluşacağız."

Başkan Şahan, mesajını "Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek" notuyla paylaştı.



