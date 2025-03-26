Gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı

Isparta’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı
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ANKA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:30

Isparta'da Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Özmen’in gözaltına alınma sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi’ne sevk edilen Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelendost Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen’in tutuklanmasının ardından, belediye başkanlığı görevine vekaleten meclis üyesi Hakan Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.

Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı seçilmişti. Daha sonra partisinden istifa eden Özmen, bağımsız olarak görevine devam ediyordu.  


Etiketler: #Belediye başkanı #Gelendost

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