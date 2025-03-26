Gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen adliyeye sevk edildi!

Isparta’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen adliyeye sevk edildi!
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ANKA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 07:32

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Başkan Mustafa Özmen ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Özmen’in gözaltına alınma sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi’ne sevk edildi.

Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ediyordu.


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