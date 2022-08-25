Gözaltına alınan Gülşen adliyeye sevk edildi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 17:42

Nisan ayında verdiği konserinde, bir imam hatip mezunu ile ilgili "İmam hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle hedef gösterilen ve hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

HaberGlobal'de yer alan habere göre Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında; “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gülşen hakkında “mevcutlu olarak ifadeye getirilmesi” kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatmış, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı vermişti.

MEB HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Gülşen'in ilgili sözleri gerekçesiyle hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.