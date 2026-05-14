Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili çarpıcı ayrıntılar: MASAK raporunda milyonlarca liralık para trafiği!

14.05.2026 15:22:00
Haber Merkezi
Yasa dışı bahis operasyonunda sabah saatlerinde gözaltına alınan alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili hazırlanan MASAK raporunda kritik ayrıntılar yer aldı. Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Kütahyalı'nın hesaplarının MASAK tarafından 'kasa hesap' olarak incelendiğini ve çok yüksek meblağlarda para transferlerinin tespit edildiğini yazdı.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. 

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Kütahyalı’nın hesaplarında yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinin ayrıntılarını aktardı.

Ağırel, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarının MASAK tarafından 'kasa hesap' olarak incelendiğini ve yüksek meblağlarda para girişinin tespit edildiğini yazdı.

MASAK raporuna göre; Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabında 2 yıl içinde 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi tespit edildi. 

Ayrıca Kütahyalı’nın; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik elektronik ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına, 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığına dikkat çekildi.

Murat Ağırel'in sosyal medya hesabından paylaştığı ayrıntılar şöyle:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

MASAK raporları, teknik takip, banka hareketleri, dijital incelemeler ve kripto analizlerine göre suç örgütünün; yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden akladığı tespit edildi.

Soruşturmada yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi belirlendi.

228 adreste 198 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapıldı. 

3 banka yöneticisi,8 emniyet personeli,4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca 3 ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken;

221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi.

Gözaltına alınanlardan birisi de Ozan Rasim Kütahyalı. 

Hesabına  kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edilmiş.Ayrıca MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre;

Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı tespit edilmiş."

Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne? Adana merkezli yürütülen operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne?
Son dakika... 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Son dakika... 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Bakan Akın Gürlek, 21 ilde 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiğini açıkladı.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündem olan paylaşımı: 'Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek...'
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündem olan paylaşımı: 'Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek...' Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın dün sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik bir paylaşımını alıntılayarak "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" ifadelerini kullandığı görüldü. Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımı gündem oldu.