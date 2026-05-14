Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili çarpıcı ayrıntılar: MASAK raporunda milyonlarca liralık para trafiği!

AKP'ye yakınlığı ile bilinen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Kütahyalı’nın hesaplarında yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinin ayrıntılarını aktardı.

Ağırel, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarının MASAK tarafından 'kasa hesap' olarak incelendiğini ve yüksek meblağlarda para girişinin tespit edildiğini yazdı.

MASAK raporuna göre; Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabında 2 yıl içinde 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi tespit edildi.

Ayrıca Kütahyalı’nın; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik elektronik ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına, 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığına dikkat çekildi.

Murat Ağırel'in sosyal medya hesabından paylaştığı ayrıntılar şöyle:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

MASAK raporları, teknik takip, banka hareketleri, dijital incelemeler ve kripto analizlerine göre suç örgütünün; yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden akladığı tespit edildi.

Soruşturmada yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi belirlendi.

228 adreste 198 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapıldı.

3 banka yöneticisi,8 emniyet personeli,4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca 3 ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken;

221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi.

Gözaltına alınanlardan birisi de Ozan Rasim Kütahyalı.

Hesabına kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edilmiş.Ayrıca MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre;

Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı tespit edilmiş."