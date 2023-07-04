Gözaltına alındılar... İsrailli baba ve oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atladı!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:48

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:54

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul-Tel Aviv seferini yapmaya hazırlanan bir uçak seferinde hareketli dakikalar yaşandı.

Uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aile ortalığı birbirine kattı. 'Push-back' aracıyla harekete hazırlanan uçağı durdurmak isteyen baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak, 3 metre mesafe yükseklikten aprona atladı.

Olayı gören uçak altındaki görevliler anında baba ve oğluna müdahele ederken, polis ekipleri de olay yerine hızla gelerek iki kişiyi etkisiz hale getirdi.

Ters kelepçe yapılan baba ve oğlu, polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne görütürüldü.

Haklarında "Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten" işlem yapılan iki yolcu savcılığa sevk edildi.