Gözaltına alınmıştı... Astrolog Meral Güven, serbest bırakıldı

Sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan astrolog Merve Güven, serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:30
Gözaltına alınmıştı... Astrolog Meral Güven, serbest bırakıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Dün akşam polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.

6 SUÇ KAYDI VAR

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


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