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Gözaltına alınmıştı... Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adliyeye sevk edildi!

Gözaltına alınmıştı... Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adliyeye sevk edildi!

28.06.2026 12:21:00
Güncellenme:
ANKA
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Gözaltına alınmıştı... Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adliyeye sevk edildi!

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran Perşembe günü gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran'da aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. 

Gözaltında 4'üncü güne girilirken, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve meclis üyesi Doğuş Bayır'ın olduğu 3 kişi, Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi. 

Seferihisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen isimlerin, adliyede işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Operasyon kapsamında Başkan Yiğit ve Başkan Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. 

İlgili Konular: #Balçova Belediyesi #Adliye #Seferihisar #Onur Yiğit

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