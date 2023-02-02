Gözaltına alınmıştı: Metin Uca'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:54

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 17:58

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. 4 buçuk saat gözaltında kalan Uca, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Uca, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BENİMLE OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Uca yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar merhaba. 4.5 saatlik bir gözaltı sonrası yine sizinle birlikteyim. Olay şu; 21 Ağustos 2022 tarihinde Edremit'teki gösterim esnasında, oynadığım oyunda, oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155'e başvurup 'Devlet büyüklerine hakaret ediliyor' demesi sonrası gözaltına alınmışım. Çünkü UYAP'ta da gözükmüyor. Olay aslında şu; Stefanos Yerasimos’un yazdığı Sultan Sofraları kitabında geçen ve Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp Diyanet İşleri Başkanı'na 'Siz yasak diyorsunuz, ama benim ecdadım deniz kabuklusunu bayılarak yiyor, kime inanayım' sorusunu Devlet büyüklerine hakaret, halkı kin ve nefrete sürüklemek olarak değerlendirmişler. İfademi verdim Sayın Savcı bunun bir gösteri olduğunu anladı ve şimdi özgürüm. Her şey için, desteğiniz için, benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.