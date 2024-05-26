Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri 1000’inci kez buluştu: 'Vazgeçmeyeceğiz'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran ve faillerin yargılanması talebiyle her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda eylem düzenleyen Cumartesi Anneleri, 29 yıldır mücadeleye devam ediyor. Cumartesi Anneleri, eyleminin 1000’inci haftasında dün yine Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Meydandaki polis bariyerleri 25 Ağustos 2018’den sonra ilk kez 1000. haftada kaldırıldı. Oturma eylemine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli ve Mithat Sancar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney katıldı.

1000’inci hafta dolayısıyla yaptıkları açıklamayı okuyan İnsan Hakları Derneği (İHD)Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan, “27 Mayıs 1995’ten beri, her hafta saat 12:00’de Galatasaray Meydanı’nda toplandık. Galatasaray bizim ve kayıplarımızın sesi oldu. Kimi zaman engellendik, kimi zaman yasaklandık. Şiddetle, zorla dağıtıldık kimi zaman. Gözaltına alındık, yargılandık. Ama ısrarımızdan bir an için bile olsa vazgeçmedik. 1000. haftamızda kamuoyunun karşısına tek bir taleple çıkıyoruz; kayıplarımızı istiyoruz. Karanfillerimizi Galatasaray’a değil, sevdiklerimizin gerçek mezarlarına bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

‘SORUMLULAR YARGILANSIN’

Basın açıklamasının ardınan Cumartesi Anneleri, tek tek söz alarak yakınlarının akıbetini sordu. Gözaltında kaybedilen ve daha sonra cansız bedeni bulunan Rıdvan Karakoç’un ağabeyi Hasan Karakoç, “Abimin cenazesini yok etmek istediler. Biz çabalarımızla buna izin vermedik. 1000 haftadır bu alanda talebimizi dile getiriyoruz. Sorumlular yargılansın. Sorumlular, suçlular yargılanana kadar burada olmaya devam edeceğiz” dedi. Gözaltında kaybedilen Murat Aslan’ın kardeşi de “Fail belli. Mehmet Ağar’ın, Meral Akşener’in yargılanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Aileler, taleplerini dile getirip kayıplarının fotoğraflarına karanfil bıraktıktan sonra Galatasaray Meydanı’ndan ayrıldı.

