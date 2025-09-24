Göztepe taraftarlarının kavgası kanlı bitmişti: Soruşturmada yeni gelişme!

Konak ilçesinde Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda 19 Eylül'de saat 22.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Göztepe taraftarı olan iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Emircan Övüç (24) ile birlikte 8 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan CNC operatörü Emircan Övüç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan yaralılar ise, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin 18 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.