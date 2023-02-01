Gözyaşları sel oldu: Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Kartal'da önceki gün 5 katlı binanın giriş katında yaşayan anne ve 2 çocuğu ölü bulunmuş, olay yerinde inceleme yapan ekipler doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde durmuştu. Hayatını kaybeden anne ve kızları bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal Atalar Mahallesi'nde m, önceki gün saat 11.00 sıralarında Melek Dönmez(40), kızları Havvanur Ergay(12) ve Belinay Ergay(14) ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu.
Sabah saatlerinde Dönmez'den haber alamayan arkadaşı, çilingir yardımıyla eve girince Melek Dönmez ve iki kızının cansız bedeniyle karşılaştı.
DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Hayatını kaybeden anne ve 2 kızının cenazesi bugün Pendik Fatih Camii'ne getirildi.
Cenazeye Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Melek Dönmez'in Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan bekçi erkek kardeşi Murat Dönmez, ailesi, Melek Dönmez'in eski eşi Ümit Ergay ve çok sayıda polis katıldı.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne Melek Dönmez ve kızları Havvanur Ergay ile Belinay Ergay'ın cenazeleri Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.
Ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
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