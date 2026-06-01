Grup toplantısı krizinde son durum... Meclis takviminde yer almadı, Özel 'yapacağız' dedi

'Mutlak butlan' kararının yankıları sürerken, yarın yapılacağı açıklanan CHP Grup Toplantısı'na ilişkin kriz de devam ediyor

CHP Meclis Grubu, yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için TBMM Başkanlığı'na başvuru yaptı. Başvuruda, seçilmiş CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da konuşma yapacağı kaydedildi.

MECLİS PROGRAMINDA YER ALMADI

Ancak TBMM Başkanlığı'nın kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haftalık yayımladığı resmi programda, CHP Grup Toplantısı'nın yer almadığı görüldü.

Programda, DEM Parti'nin yarın saat 12.45'te gerçekleştireceği grup toplantısı ile İYİ Parti'nin çarşamba günü saat 10.30'da yapacağı grup toplantısı yer aldı. CHP'nin grup toplantısının ise, gündemde bulunmaması dikkat çekti.

"GRUP TOPLANTISI İLAN EDİLDİĞİ GİBİ YARIN YAPILACAK"

Özel, bugün gazetecilere konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da zaten. CHP Grubu burada. Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla grup toplantısı yapabilir. 13.30’daki Grup Toplantısı ilan edildiği gibi yarın yapılacak."

KILIÇDAROĞLU 'GRUP TOPLANTISI YAPILMAYACAK' DEMİŞTİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde CHP milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bir yazı göndermişti.

Yazıda, şu ifadelere yer verilmişti:

"TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."