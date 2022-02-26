Ukrayna'da bir apartman dairesi füzeyle vuruldu
Kiev Zhuliani havalimanı yakınındaki bölge ve yerleşim yeri füzeyle vuruldu. Ukrayna devlet acil servisi, bir Rus mermisinin Kiev'in merkezindeki Lobanovsky Bulvarı 6'daki bir konut binasına çarptığını aktardı.
Reuters'ın bildirdiğine göre, bugün Kiev şehir merkezinin güneybatısındaki bölgelere iki füze çarptı. Füzelerden birinin Zhuliani havalimanına yakın bölgeye düştüğünü aktarıldı. Diğer füzenin ise bir yerleşim yerini vurduğunu söylendi.
Volodimir Zelenski'nin basın servisi tarafından paylaşılan bir video, füzenin özel bir dairede patladığını ve oturma odasına duman ve enkaz gönderdiğini gösteriyor. Ayrıca binanın yanması ve büyük hasar görmesiyle ilgili görüntüleri yayınladı. Füzenin atıldığı binanın sağ köşesinden büyük bir parça koptu ve çok sayıda daireye zarar verdi. İtfaiyeciler yaralı kurtulanlara yardım etti ve bir kadını enkaz denizinin üzerinden sokağa çıkardı.
The Guardian muhabirinin aktardığı video görüntüsünde patlama yaşanan apartmanın dairelerinden biri gözüküyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı, Kiev'de vurulan binalarda can kaybı olmadığını aktardı.
Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT— Luke Harding (@lukeharding1968) February 26, 2022
Ukrayna dışişleri bakanı Dmitro Kuleba binaya yapılan saldırıya olan tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden, "Muhteşem, barışçıl şehrimiz Kiev, bir gece daha Rus kara kuvvetlerinin füzeleri tarafından saldırılardan kurtuldu. Bunlardan biri Kiev'de bir apartmanı vurdu. Dünyayı talep ediyorum: Rusya'yı tamamen izole edin, büyükelçileri sınır dışı edin, petrol ambargosu, ekonomisini mahvet . Rus savaş suçlularını durdurun!" sözleriyle paylaştı.
Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022
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