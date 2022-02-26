Ukrayna'da bir apartman dairesi füzeyle vuruldu

Kiev Zhuliani havalimanı yakınındaki bölge ve yerleşim yeri füzeyle vuruldu. Ukrayna devlet acil servisi, bir Rus mermisinin Kiev'in merkezindeki Lobanovsky Bulvarı 6'daki bir konut binasına çarptığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 11:35
Ukrayna'da bir apartman dairesi füzeyle vuruldu
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Reuters'ın bildirdiğine göre, bugün Kiev şehir merkezinin güneybatısındaki bölgelere iki füze çarptı. Füzelerden birinin Zhuliani havalimanına yakın bölgeye düştüğünü aktarıldı. Diğer füzenin ise bir yerleşim yerini vurduğunu söylendi.

Volodimir Zelenski'nin basın servisi tarafından paylaşılan bir video, füzenin özel bir dairede patladığını ve oturma odasına duman ve enkaz gönderdiğini gösteriyor. Ayrıca binanın yanması ve büyük hasar görmesiyle ilgili görüntüleri yayınladı. Füzenin atıldığı binanın sağ köşesinden büyük bir parça koptu ve çok sayıda daireye zarar verdi. İtfaiyeciler yaralı kurtulanlara yardım etti ve bir kadını enkaz denizinin üzerinden sokağa çıkardı.

The Guardian muhabirinin aktardığı video görüntüsünde patlama yaşanan apartmanın dairelerinden biri gözüküyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı, Kiev'de vurulan binalarda can kaybı olmadığını aktardı.

Ukrayna dışişleri bakanı Dmitro Kuleba binaya yapılan saldırıya olan tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden, "Muhteşem, barışçıl şehrimiz Kiev, bir gece daha Rus kara kuvvetlerinin füzeleri tarafından saldırılardan kurtuldu. Bunlardan biri Kiev'de bir apartmanı vurdu. Dünyayı talep ediyorum: Rusya'yı tamamen izole edin, büyükelçileri sınır dışı edin, petrol ambargosu, ekonomisini mahvet . Rus savaş suçlularını durdurun!" sözleriyle paylaştı.


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