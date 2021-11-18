Gübretaş'a ihale yasağı

18 Kasım 2021 Perşembe, 11:07

Firmadan yapılan açıklamada Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımı için yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanamaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi Gübretaş'a sözleşmeye davet tebligatı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ihale tarihi ile sözleşmeye davet tebligatının şirkete ulaştığı tarih arasında ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve yaşanan tedarik/arz sıkıntısı nedeniyle ihale koşullarını teklif şartları ile yerine getirmenin şirket açısından imkânsız hale geldiği ifade edildi.

Dünya'nın aktardığına göre, şirket bu durumun "aşırı ifa güçlüğü" doğurduğunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 10. Madde kapsamında mücbir sebep değerlendirmesi yapılarak ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminat mektubumuzun iade edilmesi yazılı olarak talep etti.

İHALE YASAĞI

Şirket, açıklamasında başvurunun TİGEM tarafından kabul edilmediği ve şirketin 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair kararın Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2021 tarihli nüshasında yayımlandığı belirtildi.

Şirket, karara karşı idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açacak.