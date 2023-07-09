Güçlendirmek istediği evinin duvarı üzerine yıkıldı

Adıyaman’da bir kişi depremde hasar gören evini güçlendirmek istediği sırada üzerine yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:23
Güçlendirmek istediği evinin duvarı üzerine yıkıldı
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Adıyaman'da 2678 Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Çoban, 6 Şubat depreminde hasar gören iki katlı evini güçlendirmek istedi.

Güçlendirme çalışmaları esnasında hasarlı binayı yıkmaya çalışan Hüseyin Çoban, yıkmak istediği duvarın aniden yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Hüseyin Çoban'ın yardımına yakınları ve çevredeki yurttaşlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve yurttaşlar tarafından duvarın altından çıkarılan Çoban, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Çoban’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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