Gülistan Doku soruşturması.... Sonel'in serbest bırakılan arkadaşı için yeniden tutuklama talebi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başladıktan sonra Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla, ‘Jandarma Dedektifleri’ olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ DOSYAYA GİRDİ

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı. Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı. Kayıptan cinayet soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli, gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

VALİNİN OĞLU VE İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

DÖNEMİ VALİSİ TUNCAY SONEL DE TUTUKLU

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunması için JAK ve JASAT ekiplerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, yer altı görüntüleme cihazlarıyla belirlenen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

"DOSYAMIZA ÇOK BÜYÜK BİR ZARAR VERDİ"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmada gözaltına alınan ve 17 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest kalan Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı U.A.'ya verilen adli kontrol şartının yetersiz olduğunu belirterek, tutuklanması talebiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını söyledi.

Çimen, şunları kaydetti:

"Dosyamızın en kritik günü olan 27 Aralık 2019 tarihinde gizli tanığımız Şubat'ın, şüpheli Mustafa, firari şüpheli Umut ve şüpheli U.A.'nın Gençlik Merkezi'nde bulunduğu ve bu sırada maktule yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin beyanı vardı. Bu beyan, HTS verileriyle de desteklenmişti. Şüpheli U.A., beyanında kendini kurtarmakla beraber, baş şüpheli Mustafa'ya yönelik de lehine olabilecek şekilde cinsel saldırının olduğu gün, Gençlik Merkezi'nin avlusunda bulunduğunu kabul etti. Beraberinde Mustafa'nın da olduğunu söyledi. Fakat orada bulunma nedenlerini farklı bir gerekçeye bağladılar. Bu failler, toplumun nezdinde mahkum edildiler ve toplum da bu dosyada artık bir ilerlemeye, Gülistan'a ulaşmamızı bekliyor. Bu doğrultuda da bizim talebimiz oldu. Yazılı olarak talepte bulunduk. Şüpheli, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak dosyamıza çok büyük bir zarar vermek istedi. Hem kendini kurtarma yönünde hem de baş şüphelimizi de olayın dışında gibi göstererek, 'o da benimle beraberdi ama orada bulunma nedenimiz farklıdır' dedi. Çok kritik bir noktada, dosyamıza çok büyük bir zarar verdi. Henüz de tanıklar dinlenmediği için, tanıklara da baskı yapma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle biz U.A. hakkında adli kontrol kararının yetersiz olması nedeniyle tutuklanma tedbirine dönüştürülmesini istedik."