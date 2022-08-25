AKP'li isimden Gülşen'in tutuklanmasına tepki: 'Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek'
AKP'li Şamil Tayyar, Gülşen’in tutuklanmasına dair yaptığı paylaşımda, “Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek” dedi.
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen hakkında tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.
Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “kaş yaparken göz çıkarmak” diyerek vicdanlarda tam karşılık bulmadığını söyledi.
Twitter’dan paylaşım yapan Şamil Tayyar, “Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek” ifadelerini kullandı.
Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 25, 2022
Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur.
Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek.
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