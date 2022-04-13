Gültekin Uysal'dan 'tarif' açıklaması: Beştepe'de kümelenenleri kastettim
Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal, altılı masada kriz yarattığı öne sürülen 'Cumhurbaşkanı adaylığı' tarifine ilişkin “Kastettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır" dedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklamalarına ilişkin “Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kastettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için 6’lı Masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir” dedi.
Gültekin Uysal’ın 10 Nisan’da, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama tartışma yarattı. Uysal'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için açıkladığı üç kriterin 6'lı masada kriz yarattığı öne sürüldü. Uysal, bugün yeni bir paylaşımla sözlerine açıklık getirdi.
"KASTETTİĞİM KİŞİLER AÇIKÇA BEŞTEPE ETRAFINDA KÜMELENMİŞ DAR ÇIKAR GRUPLARIDIR"
Uysal, bugün yeni bir paylaşımla sözlerine açıklık getirdi. Uysal’ın sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklama şu şekilde:
"Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kastettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için 6’lı Masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir.”
Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum.— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 13, 2022
Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır.
Ortak bir yaşam inşaası için 6’lı Masa etrafında biraraya gelmiş partiler/liderler değildir. https://t.co/XWYHTzE978
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