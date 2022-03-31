Uysallar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hakan Günday'dan çılgın punk dizisi

31 Mart 2022 Perşembe, 15:01

Öner Erkan'ın oynadığı mimarın ve ailesinin trajikkomik hikayelerine odaklanan Netflix dizisi Uysallar, ana konusunun yanı sıra arka planda İstanbul'un tanımlanamayan şehir görselliğinde alternatif bir aile hikayesi sunarken, aynı zamanda seyirciye "Ben en son ne zaman mutluydum?" sorusunu sordurtacak.

UYSALLAR FRAGMAN

UYSALLAR DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Zengin oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Uysallar dizisi, 30 Mart 2022 Çarşamba günü online dizi-film platformu Netflix'te izleyicisiyle buluştu.

Her biri 45 dakikalık 8 bölümden oluşan Uysallar dizisinin ikinci sezonu olmayacak. Tek sezon olarak planlanan dizi hakkında sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yapıldı. Öte yandan dizi, Netflix'in hizmet verdiği yurt dışındaki birçok ülkede de yayınlandı.

UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Mimar Oktay Uysal eşi, iki çocuğu ve babasından oluşan ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada ailesi de Oktay'dan gizli kendi dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay'ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır. Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır?

UYSALLAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Farklı konusuyla dikkat çeken Uysallar dizisinin senaryosunu Hakan Günday yazdı, Onur Saylak yönetti. Uysallar dizisi herhangi bir kitaptan ya da yurt dışındaki herhangi bir diziden uyarlama değil.

UYSALLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı Uysallar dizisi oyuncu kadrosunda; Öner Erkan (Oktay Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel (Olcay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden (Yağmur), Serkan Altunorak (Suat Uysal), Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), İbrahim Selim (Mert) gibi isimler yer alıyor.

UYSALLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara komedi türünde diziseverlerin ilgi gösterdiği Uysallar dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve semtlerinde yapıldı. Genel olarak çekimlerin Avrupa Yakası'ndaki Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirildiğini söylemek mümkün.

UYSALLAR AFİŞİ