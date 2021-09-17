Gülten Yankın'ı öldüren Emrah Yankın, nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Zonguldak'ta kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülten Yankın'ı öldüren katil zanlısı Emrah Y., ’Eşe karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Zonguldak’ta kendisinden boşanmak isteyen eşi 28 yaşındaki Gülten Yankın’ı öldüren katil zanlısı eş, mahkemede eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre bir süredir işsiz olan Emrah Yankın'dan boşanmak isteyen 28 yaşındaki Gülten Yankın, yaklaşık bir ay önce 7 yaşındaki oğluyla birlikte ayrı eve taşındı. Bir fabrikada işe başlayarak evini geçindirmeye çalışan Gülten Yankın, dün öğlen saatlerinde eşinin silahlı saldırısına uğradı. Dış kapının eşiğinde tek kurşunla öldürülen Gülten Yankın’dan geriye oğlu kaldı.
Olay sonrası 20 kilometre uzaklıktaki köye kaçan katil zanlısı eş, ise Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirilen katil zanlısı eş, ’Eşe karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Emrah Yankın, kaçarak evlendikleri eşini çok sevdiğini ve eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyledi. Eşinin boşanmak istemesini gururuna yediremediğini öne süren zanlı, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine de eşini öldürdüğünü söyledi. Zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Zanlı cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.
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