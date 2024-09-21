Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: İşte ünlü isimlerden taziye mesajları...

Yayınlanma: 21.09.2024 - 13:32

Güncelleme: 21.09.2024 - 13:32

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı:

"Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Metin Arolat’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Sanatçının ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."





Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Metin Arolat’ın vefatını üzüntüyle öğrendik.



Sanatçının ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.



Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/Y962UepJ40 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) September 21, 2024



Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı):

Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli sanatçı Metin Arolat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik dünyasına kazandırdığı eserleriyle hep hatırlanacak. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun

Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli sanatçı Metin Arolat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Müzik dünyasına kazandırdığı eserleriyle hep hatırlanacak. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/bNz9eVaT1C — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 21, 2024

Erol Evgin:

Değerli sanatçı kardeşim Metin Arolat’ın kaybından duyduğum üzüntü büyüktür. Metin Arolat’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Gani Müjde:

Hüznünü kahkahaların ardına saklayıp gitti Metin Arolat. Mahallemizin en yakışıklı abisi sevdiklerine kavuştu. Hem de en sevdiği yerde, 'bis'ini de yaparak ayrıldı aramızdan. Ruhu huzur bulsun...

Nebahat Çehre:

Sevgili Metin, seninle tanışıp çalışmak büyük keyifti. Setteki kahkahaların hâlâ kulaklarımda. Başımız sağ olsun.

Ebru Gündeş:

İnanması o kadar zor ki...

Melek Baykal:

Bu sabah aldım haberi. Çok üzgünüm… Çok genç yaşta kaybetmişiz Metin Arolat’ı. Ne yazacağımı bilemedim. Ailesine, dostlarına, sevenlerine sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elden. Mekânın nur olsun güzel adam. Dualarla.

Mustafa Sandal:

Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu.



Ezgi Mola:

Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Metin, her zaman güler yüzlü, şahane enerjili, ne zarif biriydin. Her şey için teşekkürler...



Ajda Pekkan:

Çok üzgünüm, çok zamansız. Mekânın cennet olsun Metin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.



Nergis Kumbasar:

Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun



Demet Evgar:

Metin, ah Metin, devrin daim olsun arkadaşım.



Demet Akalın:

Çok kızgınım, neden gitmedin? Kolun uyuşunca hastaneye... Ahhh Metin, yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gittiğine... Hırkam sizde kalmış dedin, nereden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını? Nur içinde yat.Demet Evgar: Metin, ah Metin, devrin daim olsun arkadaşım.

Tolga Çevik:

Dünya iyisi, harika kalpli güzel insan, seni çok özleyeceğiz.



Çağla Şıkel:

Bu kısacık videoda o kadar çok güzel yıllar var ki. İnanması çok güç, canım Metin.



Emre Altuğ:

Ah be Metin, yaktın içimi.



Burcu Biricik:

Ah, çok üzgünüm. Birlikte çalışabildiğimiz için bir o kadar mutluyum.