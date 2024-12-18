Gümrük kaçağı 'sigara' operasyonu: Ağrı'da 4 şüpheli yakalandı
Ağrı'da 1896 paket gümrük kaçağı sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Doğubayazıt ilçesinde de bir adreste yapılan aramada, 18 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehir genelinde yol kontrol ve emniyet uygulamaları gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, 1896 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de mali suçların deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmada, Doğubayazıt ilçesinde şüpheli R.A'nın adresinde arama yaptı.
Aramada 18 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, şüpheli R.A. hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: #Sigara
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