Gündüz çektiği videoda 'Bu yola dikkat' dedi, gecesinde kaza oldu
Arnavutköy’de iddiaya göre İSKİ’nin yaptığı çalışma sonrasında yolun zemininde oluşan dengesizlik giderilmedi. Video çekerek sorunu anlatan bir yurttaş, yolda ilerleyen sürücüleri kazalara karşı uyarırken aynı günün gecesi yaşanan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi’nde iddiaya göre İSKİ’nin yaptığı çalışma sonrasında yolun zemininde dengesizlik oluştu.
SABAH UYARDI, AKŞAM KAZA OLDU
Yolda oluşan zemin dengesizliğinin tehlike saçtığını iddia eden yurttaş ise geçen hafta cep telefonu kamerası ile video çekerek yolda kaza olabileceği konusunda uyardı.
Edinilen bilgiye göre yurttaşın video çektiği günün gecesinde sipariş için yolu kullanan bir kurye zemin dengesizliğini fark edemeyerek kaza yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- 'Seçime kadar çık açıkla seni insan içine çıkarmam'
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya göndermesi
- Akşener ilk kez konuştu
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Özge Borak kimdir, nereli, kaç yaşında?