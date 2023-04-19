Gündüz çektiği videoda 'Bu yola dikkat' dedi, gecesinde kaza oldu

Arnavutköy’de iddiaya göre İSKİ’nin yaptığı çalışma sonrasında yolun zemininde oluşan dengesizlik giderilmedi. Video çekerek sorunu anlatan bir yurttaş, yolda ilerleyen sürücüleri kazalara karşı uyarırken aynı günün gecesi yaşanan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:57
Gündüz çektiği videoda 'Bu yola dikkat' dedi, gecesinde kaza oldu
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İstanbul Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi’nde iddiaya göre İSKİ’nin yaptığı çalışma sonrasında yolun zemininde dengesizlik oluştu.

SABAH UYARDI, AKŞAM KAZA OLDU

Yolda oluşan zemin dengesizliğinin tehlike saçtığını iddia eden yurttaş ise geçen hafta cep telefonu kamerası ile video çekerek yolda kaza olabileceği konusunda uyardı.

Edinilen bilgiye göre yurttaşın video çektiği günün gecesinde sipariş için yolu kullanan bir kurye zemin dengesizliğini fark edemeyerek kaza yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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