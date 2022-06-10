Günel: İcraatçı belediye olmaktan vazgeçmedik

10 Haziran 2022 Cuma, 05:00

Başkan Ömer Günel, 2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda gazetecilere açıklama yaptı. Görevde oldukları üç yılda çok zor koşullarla karşılaşmalarına rağmen hizmet üretmeye hiç ara vermediklerini belirten Başkan Günel, “Pandemi ve Türkiye’deki ekonomik kriz tüm belediyeleri olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. Ancak biz Kuşadası’na yatırım yapmayı sürdürdük. Turistik çarşılarımızı yeniledik. Kuşadası’na yaklaşık 8 milyon 100 bin metrekare yol yaptık. Kentimizdeki birçok mahalleye doğalgazı getirdik. İcraatçı bir belediye olmaktan asla vazgeçmedik. Türkiye’nin en başarılı belediyelerinden biriyiz” dedi.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nın turizm pastasından daha çok pay alması için hayata geçirecekleri daha birçok proje olduğunu vurgulayan Başkan Günel, “AKUT’un eski binasını Rose Mary Anı Evi olarak düzenleyeceğiz. Yıldırım Caddesi’ndeki Çalıkuşu ile Efe Suphi Evi’nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kentimize gelen edebiyat dünyasının önemli isimlerini bu binalarda ağırlayacağız. Kervansaray’da bir etnografya müzesi açmayı planlıyoruz. Ayrıca sikkelerin sergileneceği bir müze daha kuracağız” diye konuştu.