Malatya'da hasarlı bina yıkımı sırasında göçük: Operatör enkaz altında
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında kepçe operatörü de enkaz altında kaldı.
Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: #Yeşilyurt #göçük
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