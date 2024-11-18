Malatya'da hasarlı bina yıkımı sırasında göçük: Operatör enkaz altında

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi.

Malatya'da hasarlı bina yıkımı sırasında göçük: Operatör enkaz altında
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İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:15

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında kepçe operatörü de enkaz altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...


Etiketler: #Yeşilyurt #göçük

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