Güngören'de kadının şüpheli ölümü
İstanbul'da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden Saadet Polat olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mahalle sakinleri Polat'ın ölmeden önce kocasıyla tartıştığına dikkat çektiler.
İstanbul Güngören'de, 55 yaşındaki Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri Saadet Polat, eşi ile gün boyu tartıştığını oğlunun da 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' diye bağırdığını öne sürdü. İddialar üzerine kadının kocası gözaltına alınırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Saadet Polat hayatını kaybetti.
OĞLU, "BABAM YAPTI" DEMİŞ
Mahalle sakinleri, Polat'ın eşi Hüseyin Polat ile gün boyu tartıştığını gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü. Saadet Polat'ın eşi gözaltına alınarak, sorguya alındı. Hüseyin Polat'ın emniyette verdiği ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra pencereden atladığını iddia etti. Mahalle sakini ise, "Oğlu dün akşam 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' demiş. Bütün gün kavga ettiklerini komşuları duymuş. Düştü diyorlar, eşi attı diyorlar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kadına olan şiddete artık dur denilmesi gerekiyor" dedi.
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